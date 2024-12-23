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Косарев Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Михаил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
136-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.10.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.10.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Салохин Петр Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Иванова Агрипина Григорьева, Воротынская мещанка
Свидетель жениха - Косарев Михаил Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Салохин Аввакум Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Рыпанов Никита Петров, крестьянин Черепетского завода
Свидетель невесты - Чинков Константин Николаев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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