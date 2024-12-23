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Церковников Трофим Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Трофим Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
135-б
Роль персоны
Жених
Дата события
14.10.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.10.1896
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Церковников Трофим Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Ирина Федотова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Карпушин Игнат Андреев, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Медведев Прохор Аристирхов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Давыдов Василий Федоров, солдат в запасе (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Федор Евдокимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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