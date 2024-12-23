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Кирюшкин Тарас Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкин Тарас Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
134-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.07.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат из крестьян
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.07.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Киреев (Медведев) Феоктист Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бойбанова Евфимия Николаева, крестьянка (с-цо Зеленино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Владимир Харлампиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Тарас Яковлев, запасной солдат из крестьян (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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