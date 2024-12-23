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Бойбанова Евфимия Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бойбанова Евфимия Николаева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
134-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.07.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Зеленино, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.07.1896
Возраст (лет)
65
Номер брака по счёту
3
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Киреев (Медведев) Феоктист Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бойбанова Евфимия Николаева, крестьянка (с-цо Зеленино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Владимир Харлампиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Тарас Яковлев, запасной солдат из крестьян (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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