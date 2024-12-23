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Киреев (Медведев) Феоктист Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреев (Медведев) Феоктист Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
134-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.07.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.07.1896
Возраст (лет)
48
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Киреев (Медведев) Феоктист Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бойбанова Евфимия Николаева, крестьянка (с-цо Зеленино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Владимир Харлампиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Тарас Яковлев, запасной солдат из крестьян (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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