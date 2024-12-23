Рытов Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРытов Василий Васильев

Рытов Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Рытов Василий Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
133-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.06.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной 26 пехотного Могилевского полка рядовой из крестьян
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.06.1896
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Рытов Василий Васильев, запасной 26 пехотного Могилевского полка рядовой из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Исакова Наталия Григорьева, Калужская мещанка
Свидетель жениха - Климов Егор Дмитриев (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рытов Дмитрий Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Исаков Иван Александров, Калужский мещанин
Свидетель невесты - Прасолов Иродеон Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.