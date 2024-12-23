Русаков Григорий Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Русаков Григорий Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 132-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 28.04.1896
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанин г.Тулы
- Нас. Пункт приписки
- г. Тула, Тульская губ.
- Дата брака
- 28.04.1896
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Медведев Федор Стефанов, мещанин г.Белева Тульской губ. (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Невеста - Никольская Марья Иванова, дочь сельского учителя Дубенского завода Тульской губ. Одоевского уезда (д. Дубенский завод, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Сизов Алексей Павлов, крестьянин (с. Касьяново, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шебанин Егор Федоров, запасный писарь Управления Динабургской крепостной артиллерии
Свидетель невесты - Гуляев Константин Алексеев, мещанин г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Русаков Григорий Николаев, мещанин г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
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