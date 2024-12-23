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Никольская Марья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никольская Марья Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
132-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.04.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
дочь сельского учителя Дубенского завода Тульской губ. Одоевского уезда
Нас. Пункт приписки
д. Дубенский завод, Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
28.04.1896
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Медведев Федор Стефанов, мещанин г.Белева Тульской губ. (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Невеста - Никольская Марья Иванова, дочь сельского учителя Дубенского завода Тульской губ. Одоевского уезда (д. Дубенский завод, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Сизов Алексей Павлов, крестьянин (с. Касьяново, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шебанин Егор Федоров, запасный писарь Управления Динабургской крепостной артиллерии
Свидетель невесты - Гуляев Константин Алексеев, мещанин г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Русаков Григорий Николаев, мещанин г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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