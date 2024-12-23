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Антонова Евдокия Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антонова Евдокия Карпова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
131-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.04.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдатка-вдова
Нас. Пункт приписки
д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
21.04.1896
Возраст (лет)
29
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Лукьянов Иван Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Антонова Евдокия Карпова, солдатка-вдова (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Антон Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маслов Лаврентий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кисилев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семкин Яков Онуфриев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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