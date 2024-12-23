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Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Павел Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
130-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.01.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Волков Михаил Филиппов, солдатский сын (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Агрипина Лукина, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Евфимий Филиппова, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Никита Павлов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Павел Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Иван Илларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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