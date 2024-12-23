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Агрипина Лукина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Агрипина Лукина
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
130-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.01.1896
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Волков Михаил Филиппов, солдатский сын (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Агрипина Лукина, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Евфимий Филиппова, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Никита Павлов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Павел Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Иван Илларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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