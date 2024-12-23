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Герасимов Нестор Митрофанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Герасимов Нестор Митрофанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
129-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Князь-Михайлово, Тульская губ.
Дата брака
19.01.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Халимонов Михаил Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косова Феодосия Иларионова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Родин Никанор Димитриев, крестьянин (д. Масолово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Савельев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Герасимов Нестор Митрофанов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иван Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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