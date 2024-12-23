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Козлов Иван Никаноров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Иван Никаноров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
129-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.01.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Халимонов Михаил Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косова Феодосия Иларионова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Родин Никанор Димитриев, крестьянин (д. Масолово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Савельев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Герасимов Нестор Митрофанов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иван Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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