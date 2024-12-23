Косова Феодосия Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосова Феодосия Иларионова

Косова Феодосия Иларионова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косова Феодосия Иларионова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
129-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.01.1896
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Халимонов Михаил Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косова Феодосия Иларионова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Родин Никанор Димитриев, крестьянин (д. Масолово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Савельев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Герасимов Нестор Митрофанов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иван Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.