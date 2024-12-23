Соколов Сергей Нилов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Соколов Сергей Нилов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 127-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.01.1896
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- запасный писарь 26-пехотного Могилевского полка
- Дата брака
- 17.01.1896
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Гуляев Петр Алексеев, Лихвинский мещанин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Окоренкова Мария Алексеева, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сизов Павел Алексеев, запасный писарь управления Малоярославецкого уездного воинского начальника
Свидетель жениха - Соколов Сергей Нилов, запасный писарь 26-пехотного Могилевского полка
Свидетель невесты - Михайлов Федор Афанасиев, мещанин г.Крапивны Тульской губ. (г. Крапивна, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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