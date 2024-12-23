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Сизов Павел Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сизов Павел Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
127-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасный писарь управления Малоярославецкого уездного воинского начальника
Нас. Пункт приписки
г. Малоярославец, Малоярославецкий у., Калужская губ.
Дата брака
17.01.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Гуляев Петр Алексеев, Лихвинский мещанин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Окоренкова Мария Алексеева, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сизов Павел Алексеев, запасный писарь управления Малоярославецкого уездного воинского начальника
Свидетель жениха - Соколов Сергей Нилов, запасный писарь 26-пехотного Могилевского полка
Свидетель невесты - Михайлов Федор Афанасиев, мещанин г.Крапивны Тульской губ. (г. Крапивна, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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