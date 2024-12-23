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Окоренкова Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Окоренкова Мария Алексеева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
127-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
17.01.1896
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Гуляев Петр Алексеев, Лихвинский мещанин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Окоренкова Мария Алексеева, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сизов Павел Алексеев, запасный писарь управления Малоярославецкого уездного воинского начальника
Свидетель жениха - Соколов Сергей Нилов, запасный писарь 26-пехотного Могилевского полка
Свидетель невесты - Михайлов Федор Афанасиев, мещанин г.Крапивны Тульской губ. (г. Крапивна, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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