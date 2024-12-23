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Климов Иван Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климов Иван Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
124-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Чухнаков Игнатий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Полякова Елена Семенова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Климов Иван Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Василий Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сапожников Феофилакт Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Филипп Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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