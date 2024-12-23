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Кондрашева Анна Самуилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кондрашева Анна Самуилова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
123-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1894
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Калиничев Андрей Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кондрашева Анна Самуилова, крестьянка (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Калиничев Семен Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Иларион Евтихиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Данилов Константин Даниилов, крестьянин (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кондрашев Сергей Савельев, крестьянин (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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