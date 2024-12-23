Максимова Екатерина Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Екатерина Афанасиева

Максимова Екатерина Афанасиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Максимова Екатерина Афанасиева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
119-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1894
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Киреев Евдоким Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Максимова Екатерина Афанасиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Данилов Константин Данилов, крестьянин (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Иоаким Сергиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куненков Макар Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Филиппов Иван Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.