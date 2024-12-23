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Косарев Федор Даниилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Федор Даниилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
118-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1894
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Косарев Федор Даниилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Щепочкина Варвара Космина, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Зиновий Филисонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Феофилакт Иларионов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Иван Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Косма Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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