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Дмитриев Федор Фаддеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дмитриев Федор Фаддеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
116-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Мефодин Харитон Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Михеева Феодосия Никифорова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дмитриев Федор Фаддеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Адриан , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Никита Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михеев Иосиф Никифоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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