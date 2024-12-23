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Дремина Екатерина Давыдова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Екатерина Давыдова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
114-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1894
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Трошин Максим Гуриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дремина Екатерина Давыдова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Александров Никита , солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Столяров Сергей Козьмин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Старостин Андрей Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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