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Волков Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Василий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
110-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
02.10.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Третьяков Александр Михайлов, Воротынский мещанин
Невеста - Дьячкова Елисавета Иванова, мещанская дочь Одоевского уезда села Воротец
Свидетель жениха - Аносов Алексей Васильев, Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Волков Василий Алексеев, крестьянин
Свидетель невесты - Иванов Алексей , Одоевский мещанин
Свидетель невесты - Серетьев Прохор
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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