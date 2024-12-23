Дьячкова Елисавета Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Дьячкова Елисавета Иванова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 110-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 02.10.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанская дочь Одоевского уезда села Воротец
- Нас. Пункт приписки
- Воротцы, Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 02.10.1894
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Третьяков Александр Михайлов, Воротынский мещанин
Невеста - Дьячкова Елисавета Иванова, мещанская дочь Одоевского уезда села Воротец
Свидетель жениха - Аносов Алексей Васильев, Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Волков Василий Алексеев, крестьянин
Свидетель невесты - Иванов Алексей , Одоевский мещанин
Свидетель невесты - Серетьев Прохор
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