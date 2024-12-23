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Шал? Егор Кириллов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шал? Егор Кириллов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
109-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.07.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.07.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Котков Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Комарева Феодора Ильина, крестьянка (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Косма Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Тимофей Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Салпиков Петр Феодоров, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Шал? Егор Кириллов, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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