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Халиманов Мирон Саввов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халиманов Мирон Саввов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
108-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Тютин Леонтий Игнатов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дмитриева Анна Меркуриева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Тимофей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халиманов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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