Дмитриева Анна Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Анна Меркуриева

Дмитриева Анна Меркуриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дмитриева Анна Меркуриева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
108-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.05.1894
Возраст (лет)
50
Номер брака по счёту
3
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Тютин Леонтий Игнатов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дмитриева Анна Меркуриева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Тимофей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халиманов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.