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Панфилова Анастасия Даниилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Панфилова Анастасия Даниилова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
106-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
02.05.1894
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Трошин Стефан Яковлев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Панфилова Анастасия Даниилова, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Поляков Семен Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трошин Захар Саввин, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Илюхин Сергей Семенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Панфилов Антон Амвросиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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