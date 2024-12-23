Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисилев и Буйнакский Евгений Иванов

Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
105-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
обер-офицерский сын
Дата брака
16.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Маслов Алексей Адрианов, штаба Варшавского воинского округа запасной нижний чин из мещан г.Алексина (г. Алексин, Тульская губ. )
Невеста - Рожнова Серафима Николаева, крестьянка (г. Алексин, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чижов Сергей Николаев, учитель Ханинского училища (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов, обер-офицерский сын
Свидетель невесты - Молчанов Михаил Александров, учитель Ханинской школы (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.