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Чижов Сергей Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чижов Сергей Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
105-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
учитель Ханинского училища
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
16.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Маслов Алексей Адрианов, штаба Варшавского воинского округа запасной нижний чин из мещан г.Алексина (г. Алексин, Тульская губ. )
Невеста - Рожнова Серафима Николаева, крестьянка (г. Алексин, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чижов Сергей Николаев, учитель Ханинского училища (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов, обер-офицерский сын
Свидетель невесты - Молчанов Михаил Александров, учитель Ханинской школы (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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