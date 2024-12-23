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Маслов Алексей Адрианов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслов Алексей Адрианов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
105-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
штаба Варшавского воинского округа запасной нижний чин из мещан г.Алексина
Нас. Пункт приписки
г. Алексин, Тульская губ.
Дата брака
16.02.1894
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Маслов Алексей Адрианов, штаба Варшавского воинского округа запасной нижний чин из мещан г.Алексина (г. Алексин, Тульская губ. )
Невеста - Рожнова Серафима Николаева, крестьянка (г. Алексин, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чижов Сергей Николаев, учитель Ханинского училища (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кисилев и Буйнакский Евгений Иванов, обер-офицерский сын
Свидетель невесты - Молчанов Михаил Александров, учитель Ханинской школы (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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