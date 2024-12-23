Кузнецов Павел Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Павел Никитин

Кузнецов Павел Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузнецов Павел Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
104-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ.
Дата брака
16.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Килейников Иван Иванов, крестьянский сын (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степанова Лидия Иванова, дочь бывшего дворового человека (с-цо Астапово, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Никита Егоров, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Евсигнеев Николай , старший унтер офицер из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Павел Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.