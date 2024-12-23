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Степанова Лидия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степанова Лидия Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
104-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
дочь бывшего дворового человека
Нас. Пункт приписки
с-цо Астапово, Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
16.02.1894
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Килейников Иван Иванов, крестьянский сын (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степанова Лидия Иванова, дочь бывшего дворового человека (с-цо Астапово, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Никита Егоров, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Евсигнеев Николай , старший унтер офицер из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Павел Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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