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Оскретков Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Оскретков Иван Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
103-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Панкович, Перемышленская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата брака
16.02.1894
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Оскретков Иван Петров, крестьянин (д. Панкович, Перемышленская вол., Алексинский у., Тульская губ. )
Невеста - Косарева Дарья Стефанова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Баринов Феопемпт Афанасиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Прокофий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Косарев Михаил Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Оскретков Тихон Петров, крестьянин (д. Панкович, Перемышленская вол., Алексинский у., Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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