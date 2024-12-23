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Никольский Александр

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никольский Александр
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
102-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
священник с Охотного Мещовского уезда
Нас. Пункт приписки
с. Охотное, Мещовский у., Калужская губ.
Дата брака
14.02.1894
Священнослужители
Священник г. Сухинич Сергий Захаровский Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Малиновский Иван Николаев, сын священника с.Григорьевского (с. Григорьевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Одигитриевская Анастасия Иванова, дочь священника с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Никольский Евгений Александров, коллеж асессор
Свидетель жениха - Смирнов Николай , священник с Златоустовского (с. Златоустовское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Глаголев Семен , ученик Калужской дух семинарии
Свидетель невесты - Никольский Александр , священник с Охотного Мещовского у (с. Охотное, Мещовский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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