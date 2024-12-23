Одигитриевская Анастасия Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Одигитриевская Анастасия Иванова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 102-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 14.02.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- дочь священника с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 14.02.1894
- Возраст (лет)
- 16
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник г. Сухинич Сергий Захаровский Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Малиновский Иван Николаев, сын священника с.Григорьевского (с. Григорьевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Одигитриевская Анастасия Иванова, дочь священника с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Никольский Евгений Александров, коллеж асессор
Свидетель жениха - Смирнов Николай , священник с Златоустовского (с. Златоустовское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Глаголев Семен , ученик Калужской дух семинарии
Свидетель невесты - Никольский Александр , священник с Охотного Мещовского у (с. Охотное, Мещовский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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