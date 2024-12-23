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Абрамов Афанасий Прокопиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамов Афанасий Прокопиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
98-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.11.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Дремин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Анисимова Матрона Евдокимова, крестьянка (д. Аббакумова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Прокопий Александров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Николай Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Илюхин Иаков Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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