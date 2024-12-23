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Прохор Аристархов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прохор Аристархов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
97-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.11.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Горюнов Григорий Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Пчелина Фекла Петрова, крестьянка (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прохор Аристархов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Григорий Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пилкин Александр Никифоров, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семкин Евфимий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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