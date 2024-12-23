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Смирнова Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Смирнова Александра Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
96-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Савинская слобода, Звенигородский у., Московская губ.
Дата брака
31.10.1893
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Щербаков Алексей Петров, 99го пехотного Ивангородского полка 11ой роты фельдфебель (с. Новоселки, Березниковская вол., Ростовский у., Ярославская губ. )
Невеста - Смирнова Александра Иванова, крестьянская дочь (с. Савинская слобода, Звенигородский у., Московская губ. )
Свидетель жениха - Родионов Василий , Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Юдин Михаил Михаилов, Московский цеховой
Свидетель невесты - Сизов Павел Алексеев, рекрут
Свидетель невесты - Смирнов Алексей Иванов, рекрут
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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