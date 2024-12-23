Щербаков Алексей Петров
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Щербаков Алексей Петров
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 96-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 31.10.1893
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- 99го пехотного Ивангородского полка 11ой роты фельдфебель
- Нас. Пункт приписки
- с. Новоселки, Березниковская вол., Ростовский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 31.10.1893
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Щербаков Алексей Петров, 99го пехотного Ивангородского полка 11ой роты фельдфебель (с. Новоселки, Березниковская вол., Ростовский у., Ярославская губ. )
Невеста - Смирнова Александра Иванова, крестьянская дочь (с. Савинская слобода, Звенигородский у., Московская губ. )
Свидетель жениха - Родионов Василий , Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Юдин Михаил Михаилов, Московский цеховой
Свидетель невесты - Сизов Павел Алексеев, рекрут
Свидетель невесты - Смирнов Алексей Иванов, рекрут
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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