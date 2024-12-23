Церковников Дометий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦерковников Дометий Антонов

Церковников Дометий Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Дометий Антонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
95-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1893
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Церковников Дометий Антонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Жукова Евдокия Максимова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маслов Василий Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Алексей Филиппов, отставной солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киселев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.