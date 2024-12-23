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Маркин Петр Митрофанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маркин Петр Митрофанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
91-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.10.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Мефодин Андриан Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Маркина Марфа Михайлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аграмиев Григорий Николаев, крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Федор Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Павел Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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