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Федосов Иван Андронов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федосов Иван Андронов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
88-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.10.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Халимонов Федор Евсигниев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Соболева Марфа Терентиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федосов Иван Андронов, солдат (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Храмов Иван Кондратов, солдат (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соболев Владимир Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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