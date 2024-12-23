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Храмов Иван Кондратов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Храмов Иван Кондратов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
88-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.10.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Халимонов Федор Евсигниев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Соболева Марфа Терентиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федосов Иван Андронов, солдат (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Храмов Иван Кондратов, солдат (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соболев Владимир Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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