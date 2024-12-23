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Чухнакова Марина Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнакова Марина Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
87-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.10.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.10.1893
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Тютин Василий Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Марина Иванова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Ананий Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Иван Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Косма Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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