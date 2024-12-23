Дремин Стефан Егоров
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Дремин Стефан Егоров
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 85-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 19.04.1893
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 19.04.1893
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Дремин Федор Евдокимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Церковникова Домника Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Стефан Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маланьин Стефан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семкин Иван Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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