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Прасолов Павел Трофимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Павел Трофимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
83-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.04.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.04.1893
Возраст (лет)
31
Номер брака по счёту
3
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Прасолов Павел Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Комарева Анна Никонова, крестьянка (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Алексей Филиппов, солдат в отставке (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Владимир Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Головкин Сергей Иванов, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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