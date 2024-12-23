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Кузнецов Павел Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузнецов Павел Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ.
Дата брака
27.01.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Рытов Алексей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Килейникова Любовь Иванова, крестьянская дочь (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рытов Димитрий Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Килейников Иван Иванов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Павел Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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