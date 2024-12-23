Окоренков Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкоренков Иван Алексеев

Окоренков Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Окоренков Иван Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
82-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.01.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Рытов Алексей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Килейникова Любовь Иванова, крестьянская дочь (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Окоренков Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рытов Димитрий Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Килейников Иван Иванов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Павел Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.